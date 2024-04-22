За тиждень у Кременчуці народилося порівну як дівчаток, так і хлопчиків

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У кременчуцьких родинах на світ з'явилося 32 малюки

Минулого тижня, з 15 по 21 квітня, у Кременчуці народилося порівну як дівчаток, так і хлопчиків. Як повідомила пресслужба мерії, у кременчуцьких родинах на світ з’явилося 32 малюки: 16 хлопчиків та 16 дівчаток.

У Кременчуцькому перинатальному центрі II рівня народилося 23 дитини — 11 хлопчиків та 12 дівчаток. У пологовому відділенні Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» з’явилося 9 малюків — 5 хлопчиків та 4 дівчинки.

Нагадаємо, з 8 по 14 квітня у Кременчуці народилося втричі більше хлопчиків, аніж дівчаток.