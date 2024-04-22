На Кременчуччині у 10-річної дівчинки чоловік відібрав велосипед — поліція

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Грабіжнику загрожує до 10 років ув’язнення

У суботу, 20 квітня, в одному з сіл Кременчуцького району у 10-річної дівчинки невідомий відібрав велосипед. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, грабіжника затримали місцеві мешканці, а потім передали його поліції.

Як повідомляє Владислав Шаптала, начальник територіального підрозділу поліції, підозрюваним виявився 32-річний кременчужанин, який раніше вже мав проблеми з законом. Підозрюваного у пограбуванні затримали.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці невідомий намагався забрати з пошти чужу посилку вартістю понад 100 тис. грн.