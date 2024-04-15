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Для військових спростили процедуру написання рапортів

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 120

 

На сайті «Турбота про військовослужбовця» зробили розділ, де зібрані зразки найпопулярніших рапортів, які можуть знадобитися військовим

У Міністерстві оборони України частково спростили процедуру написання рапортів військовими. На сайті «Турбота про військовослужбовця» зробили розділ, де зібрані зразки найпопулярніших рапортів, які можуть знадобитися військовим.

 

У розділі зібрано понад 70 різних рапортів — про відпустки, звільнення, лікування, грошове забезпечення та інше.

Також файли зразків рапортів розміщені на сайті у різних форматах — таким чином військовим буде легше їх роздрукувати й заповнити.

Також нагадаємо, що Міноборони перезапустило електронну систему «Оберіг», яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб’єкта.

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Автор: Яна Гудзь
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