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Кременчук, Воїни світла, Війна

Завтра Кременчук прощатиметься із загиблим військовим Олегом Лавріненком

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 613

 

Останній бій військовий прийняв 5 квітня на Донеччині

Завтра, 16 квітня, Кременчук прощатиметься із загиблим військовим Олегом Лавріненком. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Загинув військовий 5 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Урожайне на Донеччині. У загиблого лишилися мати та син.

Прощання та поховання Олега Лавріненка відбудуться у вівторок, 16 квітня:

  • 11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;

  • 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

  • 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук війна воїни світла загиблий Прощання поховання
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