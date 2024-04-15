Завтра Кременчук прощатиметься із загиблим військовим Олегом Лавріненком

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Завтра, 16 квітня, Кременчук прощатиметься із загиблим військовим Олегом Лавріненком. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Загинув військовий 5 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Урожайне на Донеччині. У загиблого лишилися мати та син.

Прощання та поховання Олега Лавріненка відбудуться у вівторок, 16 квітня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.



