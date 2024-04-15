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Спорт

Чиста нічия: «Гірник Спорт» не поступився «Буковині», відбивши майже всі атаки суперника

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 113 Партнерський проєкт

 

Матч вийшов доволі запеклим

13 квітня у Чернівцях команда ФК «Гірник Спорт» (головний тренер Валерій Куценко) з Горішніх Плавнів успішно зіграла з чернівецьким СФК «Буковина» (тренер Сергій Соловйов), завершивши зустріч з рахунком 1:1.

Гра відбулася в рамках 4 туру 2 етапу Першої ліги Чемпіонату України сезону 2023/24. Господарям вдалося відкрити рахунок у першому таймі, на 35-й хвилині, — гол у ворота суперників в один дотик забив форвард — Василь Палагнюк. Втім уже на 39-й хвилині ситуація змінилася на 180°. Пропустивши гол, «Гірник-Спорт» зумів оперативно виправити положення. Денис Черниш віддав м’яч Радіону Посєвкіну, а той зробив невеличке просування у штрафному майданчику і видав чудову передачу на Данила Тузенка, який швидко зрівняв рахунок, що лишився незмінним і в другому таймі.

Матч вийшов доволі запеклим: гості поєдинку ні в чому не поступалися господарям. Гра була цікава ще й тим, що вже вдруге глядачам дозволили вболівати за футболістів.

Приємно, що вдруге поспіль голкіпера «Гірника-Спорт» експерти порталу Sport Arena визнали найкращим гравцем матчу. Одразу після матчу із «Буковиною» воротар «гірників» Богдан Шухман потрапив у номінацію «Man of the Match», як найкращий гравець цього поєдинку.

«Суперник дуже амбітний, для наших хлопців це чудовий досвід — грати з чернівчанами. Сьогодні десь нам не вистачило майстерності реалізувати кілька хороших моментів у контратаках на початку гри, втім я задоволений результатом матчу», — наголосив Валерій Куценко, головний тренер ФК «Гірник-Спорт».

«Гірник-Спорт» здобув друге очко у весняній частині чемпіонату і тепер активно готується до наступного поєдинку, який проведе вдома у суботу, 20 квітня. У матчі 5-го туру «гірники» прийматимуть «Поділля» (Хмельницький).

Понад 20 років поспіль діяльність і розвиток ФК «Гірник-Спорт» підтримує залізорудна компанія Ferrexpo з активами в Полтавській області. Так, футболісти мають змогу тренуватися на полі європейського зразка в зручній формі, а також виїздити на навчально-тренувальні збори й змагання за межі Полтавщини.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Гірник-Спорт
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