Троє дітей лишилися без батька: Кременчук попрощався зі старшим солдатом Валерієм Косих

Сьогодні, 15 квітня, у Міському палаці культури Кременчук попрощався зі старшим солдатом Валерієм Косих. Народився чоловік у 1968 році у Кременчуці. Навчався у Кременчуцькій гімназії № 1, тривалий час працював на Кременчуцькому колісному заводі. До лав Збройних сил України Валерій приєднався через рік від початку повномасштабного вторгнення — 23 лютого 2023 року.
Попрощатися з Валерієм прийшли найрідніші — родичі, близькі друзі, колишні колеги.
Як добру і чуйну людину, надійного колегу і товариша Валерія згадує його колега з колісного заводу, Дмитро.
Каже, про рішення товариша піти на війну дізнався від рідного брата загиблого. Зв’язок із Валерієм не підтримував, коли той був «на нулі», щоб не турбувати й не відволікати від служби. Більше знав про військове життя колеги від його брата.
Спогадами про полеглого воїна поділився й Олексій. З Валерієм чоловік із першого класу навчався разом, далі разом пішли служити в армію, пізніше Валерій став хрещеним батьком сина Олексія.
Чоловік пригадує історію з їхнього дитинства:
Служив Валерій стрільцем-санітаром піхотного відділення, говорить військовослужбовець із позивним Лиман.
У полеглого воїна лишилися мати, дружина, троє дітей та брат.
Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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