У селі біля Кременчука планують перейменувати вулицю на честь загиблого військового — проєкт рішення

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Кременчуцька влада планує перейменувати вулицю Дачну у селі Потоки на честь загиблого військового Єгора Стадника. Про це стало відомо з проєкту рішення, який оприлюднили на сайті міськради 25 березня.

У документі вказали, що вулиця не підпадає під декомунізацію чи деколонізацію, але є звернення з результатами опитування мешканців названого топоніму, а також є згода бабусі загиблого на увічнення пам’яті. Відповідний проєкт депутати мають розглянути на наступній сесії міської ради.

25-річний Єгор Стадник загинув 26 липня 2022 року під час бойових дій у районі села Семигір’я у Донецькій області. Військового поховали у селі Потоки. За кілька днів до загибелі, Єгор Стадник записав відео до українців, які на початку великої війни виїхали за кордон. Боєць з 72 бригади «Чорних запорожців» звернувся до чоловіків, які виїхали з країни у період повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, ініціативу громади на перейменування вулиці на честь Єгора Стадника підтримали члени комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків 12 березня.