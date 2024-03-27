Сьогодні на територіях двох громад Полтавщини проходять навчальні стрільби

В ОВА закликають мешканців області зберігати спокій
Сьогодні, 27 березня, на територіях Піщанської громади Кременчуцького району та Щербанівської громади Полтавського району проводитимуться навчальні стрільби. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.
Нагадаємо, як бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів.
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