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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік напідпитку викрав автомобіль у односельця, який його підвозив – поліція

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 263

 

За викрадення автомобіля чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі

Вчора, 26 березня, близько 15.00, на Полтавщині, у 72-річного мешканця села Чутове викрали автомобіль. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Чоловік на власному Volkswagen Bora, підвозив односельця. Під час дороги зробив зупинку у селі Радивонівка Миргородського району, щоб зайти до крамниці. А коли повернувся на місце паркування, легковика вже не було.

За інформацією пресслужби поліції, поліціянти менш ніж за годину знайшли автомобіль та затримали крадія. Ним виявився чоловік, якого підвозив власник автомобіля.

Як розповів очільник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк, правоохоронці зупинили викрадений автомобіль на автодорозі Київ — Харків, між селами Широке та Сидорівщина Миргородського району. За кермом був п’яний 41-річний мешканець селища Чутове. Крім того, з’ясувалося, що чоловік раніше неодноразово мав проблеми із законом.

Крадія затримали, вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом повторно) Кримінального кодексу України.

Також відносно порушника склали адмінматеріал за керування автомобілем у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП). «Драгер» показав понад 2 проміле алкоголю в крові правопорушника.

За викрадення автомобіля чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Полтавщині чоловік викрав автомобіль та намагався вкрасти барсетку власника авто, проте власник автомобіля та місцеві мешканці зупинили його.

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Автор: Дарія Згура
Теги: викрадення авто Полтавщина
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