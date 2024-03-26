СБУ обіграла російські спецслужби по всіх ключових напрямках — голова спецслужби Василь Малюк

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 184

На рахунку СБУ вже 13 російських НПЗ, 11 кораблів, 809 танків, літак радіолокаційної розвідки А-50 та Кримський міст

З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України проводить не тільки спецоперації та переграє російські спецслужби, а й нищить ворога, використовуючи сучасну вітчизняну техніку та озброєння.

Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів в інтервʼю телеканалу «ICTV». Також він додав, що «СБУ ніколи не повторюється у своїх спецопераціях» та анонсував нові спецоперації у 2024 році, які завдаватимуть ще більшої шкоди ворогу.

— Нехай росіяни очікують на чергову бавовну… Ми ніколи не повторюємося і якщо вони (РФ) десь видозмінюються у своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми, зрозуміло, йдемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите, — сказав Василь Малюк.

Він розповів, який внесок роблять співробітники СБУ у перемогу.

— Яскраво про це свідчать наші результати. Станом на сьогоднішній день з початку війни 809 танків було успішно знищено. Це все відповідно з відеопідтвердженнями. Окрім цього, інша бронетехніка, РЕБи й так далі. Це безпосередньо на лінії фронту, — зазначив Василь Малюк.

Працюючи далекобійними дронами, СБУ розділила свої команди й засоби враження під різні дистанції, починаючи відлік від передової і далі вглиб території РФ на понад 120 км. Таким чином спецслужба атакувала вже 13 НПЗ у різних регіонах Росії, адже за рахунок експорту нафтопродуктів агресор поповнює свій бюджет на ведення війни.

Серед успішних операцій СБУ також враження радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулищі в Білорусі.

Василь Малюк також розповів, що перша спецоперація з підриву Кримського моста з допомогою вантажівки з вибухівкою готувалася з березня до жовтня 2022 року. На той час через цей логістичний коридор ворога проходило до 46 потягів зі зброєю та боєприпасами за добу.

Щоб вразити міст вперше, СБУ використала саморобні вибухові пристрої (21 тонна у тротиловому еквіваленті), які були закамуфльовані під рулони з плівкою, а вдруге — морські дрони.

Обидві спецоперації мали на меті перерізання воєнної логістики росіян за завданням Президента України. І після їх проведення Кримський міст не функціонує для перевезення військових вантажів.

— Там пошкоджені опори і так звані «бики», на яких вони стоять. Коли їх відновлять, можливо, потенційно вони (армія РФ) знову все-таки почнуть тягнути свій боєкомплект, тоді ми в черговий раз скажемо їм «привіт», — прогнозує Василь Малюк.

Він додав, що на морі спецслужба успішно працює морськими дронами «Sea Baby» і «Мамай». З їхньою допомогою вже вдалося вразити 11 кораблів РФ і розблокувати Чорне море.

Сьогодні ці дрони використовуються не лише в режимі камікадзе, а й для інших завдань. Вони є унікальними розробками СБУ, яких немає ніде у світі.

У своєму інтерв’ю телеканалу ICTV голова СБУ Василь Малюк також розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України значно посилила напрям контррозвідки, щоб переграти російські спецслужби.

— Я б не недооцінював ворога, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. СБУ стала воюючою спецслужбою воюючої країни, — зазначив він.

Василь Малюк заявив, що лише за минулий рік СБУ викрила 47 російських агентурних мереж, до яких були залучені як окремі народні депутати, так і деякі представники Сил оборони.

Він наголосив, що лише 20% контррозвідувальної діяльності СБУ — це викриття агентурних мереж і виконання необхідних процесуальних дій, пов’язаних із досудовим слідством і підготовкою обвинувальних актів.

Значно більше уваги вимагають проведення багатоетапних контррозвідувальних ігор, впровадження подвійних агентів, активні контррозвідувальні заходи та інше.

Василь Малюк навів приклади, коли СБУ затримала групу молодиків у Київській області, які проходили курси операторів бойових дронів і готували диверсію зі знищення системи Patriot за завданням ФСБ РФ. А також мережу на Одещині, яка збирала й передавала ворогу дані для ракетних обстрілів. Її куратора вдалося витягнути з Придністров’я в Україну і затримати, а тепер він дає викривальні покази щодо інших учасників.

Також Василь Малюк розповів про викриття агентурної мережі, до якої входили представники розвідувальної спільноти — колишні співробітники ГУР, СЗР та чинний на той момент офіцер СБУ.

Очільник СБУ підкреслив, що своєрідним маркером ефективності очищення самої спецслужби є той факт, що за останній рік у ній не було жодного витоку інформації про планування та підготовку спецоперацій.

Військове командування Сил оборони також із розумінням ставиться до контррозвідувальної роботи СБУ, щоб запобігти появі в армії потенційних «кротів» і витоку розвідувальної інформації.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року голова СБУ Василь Малюк повідомив, що з моменту повномасштабного вторгнення російської армії Служба безпеки України викрила понад 2 тисячі державних зрадників.