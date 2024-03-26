Поблизу траси на Миргородщині місцеві мешканці знайшли гранату

Учора, 25 березня, близько 12.00 поблизу траси Київ-Харків у Миргородському районі на Полтавщині місцеві мешканці знайшли гранату. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За словами Віталія Ярмолюка, начальника Миргородського райвідділу поліції, після отриманого виклику на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Також у поліції нагадують про правила безпеки у разі виявлення вибухових предметів:
Нагадаємо, учора в одному із закладів освіти Карлівської громади двоє підлітків підірвали страйкбольну гранату.
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