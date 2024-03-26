Поблизу траси на Миргородщині місцеві мешканці знайшли гранату

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Учора, 25 березня, близько 12.00 поблизу траси Київ-Харків у Миргородському районі на Полтавщині місцеві мешканці знайшли гранату. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За словами Віталія Ярмолюка, начальника Миргородського райвідділу поліції, після отриманого виклику на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції.

З дотриманням заходів безпеки слідчі спільно зі спеціалістом-криміналістом вилучили корпус гранати та запал до неї. Вилучені небезпечні предмети направлено на експертизу. Ми щиро дякуємо небайдужим громадянам за вчасне інформування. Завдяки нашій співпраці ніхто з людей не постраждав, — додає поліцейський.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Також у поліції нагадують про правила безпеки у разі виявлення вибухових предметів:

у жодному разі не торкатися небезпечної знахідки;

негайно повідомити про знахідку до поліції (102) або рятувальникам (101);

позначити місце небезпеки;

попередити про небезпеку перехожих;

відійти від підозрілих предметів на безпечну відстань;

дочекатися прибуття екстрених служб та вказати місцезнаходження небезпечного предмета.

Нагадаємо, учора в одному із закладів освіти Карлівської громади двоє підлітків підірвали страйкбольну гранату.