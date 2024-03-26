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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поблизу траси на Миргородщині місцеві мешканці знайшли гранату

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 259

 

Боєприпас правоохоронці вилучили для подальшої експертизи

Учора, 25 березня, близько 12.00 поблизу траси Київ-Харків у Миргородському районі на Полтавщині місцеві мешканці знайшли гранату. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За словами Віталія Ярмолюка, начальника Миргородського райвідділу поліції, після отриманого виклику на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. 

З дотриманням заходів безпеки слідчі спільно зі спеціалістом-криміналістом вилучили корпус гранати та запал до неї. Вилучені небезпечні предмети направлено на експертизу. Ми щиро дякуємо небайдужим громадянам за вчасне інформування. Завдяки нашій співпраці ніхто з людей не постраждав, — додає поліцейський.

 

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 

Також у поліції нагадують про правила безпеки у разі виявлення вибухових предметів:

  • у жодному разі не торкатися небезпечної знахідки;
  • негайно повідомити про знахідку до поліції (102) або рятувальникам (101);
  • позначити місце небезпеки;
  • попередити про небезпеку перехожих;
  • відійти від підозрілих предметів на безпечну відстань;
  • дочекатися прибуття екстрених служб та вказати місцезнаходження небезпечного предмета.

Нагадаємо, учора в одному із закладів освіти Карлівської громади двоє підлітків підірвали страйкбольну гранату.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина Миргородський район траса граната дорога
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