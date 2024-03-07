У Краєзнавчому музеї Горішніх Плавнів відкрили другу залу експозиції, присвяченої війні

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 93 Партнерський проєкт

Напередодні другої річниці повномасштабно­­го вторгнення РФ в Україну, 22 лютого, у новому приміщенні краєзнавчого музею Горішніх Плавнів відбулося відкриття другої експозиційної зали, присвяче­ної російсько-­українській війні. Її відвідувачі зможуть ознайомитися з подіями, які відбувалися від початку повномасштабного вторгнення. Детальніше про захід — у матеріалі видання «Хроніки тижня».

Учасниками заходу стали представники органів місцевого самоврядування на чолі з міським головою Дмитром Биковим, громадських організацій, сфери культури, освіти, військовослужбовці, волонтери, працівники музею. Серед почесних гостей — директор Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Олександр Супруненко. До цього дня в нових приміщеннях краєзнавчого музею функціонувала перша експозиційна зала, яка була відкрита 6 грудня 2023 року. У ній висвітлюється перебіг подій, що передували російській агресії. Матеріали зібрані музейниками, місцевими жителями та діючими військовослужбовцями.

«У день відкриття першої зали експозиції тут закарбували пам’ять про 85 мешканців Горішньоплавнівської громади, які загинули на полях битви з російськими окупантами. На сьогодні там 92 полеглих герої, перед якими ми схиляємо голови», — наголосила заступниця директора краєзнавчого музею з наукової роботи Катерина Ткаченко.

Експозицію доповнено інтерактивним інформаційним боксом, де вказано лаконічний життєпис кожного загиблого військовослужбовця-земляка. Учасники заходу вшанували пам’ять полеглих воїнів хвилиною мовчання. Катерина Ткаченко повідомила, що протягом двох місяців роботи першої частини експозиції про російсько-українську війну її відвідали 564 особи, було проведено 65 екскурсій. Вона наголосила, що друга експозиційна зала продовжує розкривати тему російсько-української війни, але увага акцентується на подіях під час повномасштабного вторгнення.

Катерина Ткаченко підкреслила, що цього року музеї України працюють під гаслом «Зникнути чи стати бронею».

«І це не випадково. Адже під час війни агресор не лише руйнує матеріальні цінності, а й намагається знищити саму ідентичність української культури. У той час, коли російські музейники створюють пропаганду, схвалюють агресію та беруть участь у незаконних переміщеннях українських колекцій, музеї України стають частиною національної безпеки», — наголосила вона.

Експозицію, наголошують співробітники музею, створено за ініціативи міського голови Дмитра Бикова. У вітальній промові очільник громади зазначив:

«Ми вшановуємо тих, хто загинув на цій війні, віддаємо належне тим, хто залишається в строю, виборює незалежність нашої Батьківщини». «Збереження пам’яті про буремні події сьогодення є ще одним кроком у створенні новітньої історії України», — наголосив мер.

Дмитро Биков підкреслив, що створення експозиції — «це спільний проєкт Горішньоплавнівської міської ради і Благодійного фонду Полтавського ГЗК».

«Я щиро вдячний засновникам Благодійного фонду Костянтину Жеваго, Віктору Лотоусу за плідну співпрацю та значну фінансову підтримку», — підкреслив очільник громади.

Дмитро Биков також подякував музейним працівникам, військовослужбовцям, їхнім родинам, волонтерам — усім тим, хто долучився до створення цієї експозиції.

«Особливо хочу привітати друга нашого міста, одного з батьків музейної справи, історії, археології Полтавщини — Олександра Супруненка, який завітав на захід», — зауважив міський голова.

Олександр Супруненко високо оцінив створення нової експозиції.

«Це завжди добре, особливо для музейників. Кажуть, що зараз не на часі, але якраз цей випадок — це й є те, що на часі. Проходили війни, залишалися забутими люди, зникали документи. Зараз іде повномасштабна війна, яка коштує надзвичайно багато для нашого народу, — наголосив гість. — І це дійсно становлення України в муках боротьби із залишками «совка». Я сподіваюся, експозиційні зали й далі розвиватимуться, бо події не завершуються».

Директор Полтавського краєзнавчого музею підкреслив, що все зроблене — це початок увічнення важливого процесу нашої боротьби за незалежність.

«У музеї зібрані матеріальні свідчення, які показують усі страшні події цієї війни. Дуже гарно, що існує своєрідна «стела» — монітор, який подає зображення людей, яких уже немає, які загинули за Батьківщину. У такому музеї для такої важливої для нашої області громади, як Горішньоплавнівська, це обов’язковий елемент нової музейної експозиції, щоб увічнити всіх тих людей», — наголосив він.

Олександр Супруненко побажав музейникам у партнерстві з місцевим самоврядуванням і надалі розвивати експозицію.

«Щасти вам і велике спасибі за цю добру й гарну роботу», — підсумував гість.

Олександр Супруненко подарував краєзнавчому музею Горішніх Плавнів два видання: «Полтавський краєзнавчий музей: маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Збірник наукових статей. Випуск XVIII» та збірник наукових статей «Віктор Ревегук: людина, вчений, епоха». Директорка краєзнавчого музею Марина Безсмольна звернулася до присутніх із цитатою українського письменника Олеся Гончара:

«Нація живе доти, поки народжує героїв, і вмирає тоді, коли за неї нікому вмерти».

Ця фраза, зауважила вона, стала головним гаслом експозиції.

«Ми з колективом чітко усвідомлюємо відповідальність, що лежить на наших плечах. Адже реалізація такого історико-­культурного проєкту закладає фундамент роботи музею на десятки років», — наголосила Марина Безсмольна.

Вона подякувала усім, хто «допомагає втілювати проєкт у життя — керівникам, благодійникам, музейникам, майстрам, будівельникам». Окрему подяку директорка музею висловила Збройним силам України, які дають можливість жити та працювати.

«Наша задача — всупереч усім перешкодам зберегти та передати нащадкам історичні надбання нашої громади. У ці важкі часи музеї стають не тільки культурним простором для вивчення історії, а й реабілітаційним центром для тих, хто стикнувся з війною безпосередньо», — підсумувала Марина Безсмольна.