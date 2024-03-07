У Краєзнавчому музеї Горішніх Плавнів відкрили другу залу експозиції, присвяченої війні

Експозицію доповнено інтерактивним інформаційним боксом, де вказано лаконічний життєпис загиблих військовослужбовців
Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 22 лютого, у новому приміщенні краєзнавчого музею Горішніх Плавнів відбулося відкриття другої експозиційної зали, присвяченої російсько-українській війні. Її відвідувачі зможуть ознайомитися з подіями, які відбувалися від початку повномасштабного вторгнення. Детальніше про захід — у матеріалі видання «Хроніки тижня».
Учасниками заходу стали представники органів місцевого самоврядування на чолі з міським головою Дмитром Биковим, громадських організацій, сфери культури, освіти, військовослужбовці, волонтери, працівники музею. Серед почесних гостей — директор Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Олександр Супруненко. До цього дня в нових приміщеннях краєзнавчого музею функціонувала перша експозиційна зала, яка була відкрита 6 грудня 2023 року. У ній висвітлюється перебіг подій, що передували російській агресії. Матеріали зібрані музейниками, місцевими жителями та діючими військовослужбовцями.
Експозицію доповнено інтерактивним інформаційним боксом, де вказано лаконічний життєпис кожного загиблого військовослужбовця-земляка. Учасники заходу вшанували пам’ять полеглих воїнів хвилиною мовчання. Катерина Ткаченко повідомила, що протягом двох місяців роботи першої частини експозиції про російсько-українську війну її відвідали 564 особи, було проведено 65 екскурсій. Вона наголосила, що друга експозиційна зала продовжує розкривати тему російсько-української війни, але увага акцентується на подіях під час повномасштабного вторгнення.
Катерина Ткаченко підкреслила, що цього року музеї України працюють під гаслом «Зникнути чи стати бронею».
Експозицію, наголошують співробітники музею, створено за ініціативи міського голови Дмитра Бикова. У вітальній промові очільник громади зазначив:
Дмитро Биков підкреслив, що створення експозиції — «це спільний проєкт Горішньоплавнівської міської ради і Благодійного фонду Полтавського ГЗК».
Дмитро Биков також подякував музейним працівникам, військовослужбовцям, їхнім родинам, волонтерам — усім тим, хто долучився до створення цієї експозиції.
Олександр Супруненко високо оцінив створення нової експозиції.
Директор Полтавського краєзнавчого музею підкреслив, що все зроблене — це початок увічнення важливого процесу нашої боротьби за незалежність.
Олександр Супруненко побажав музейникам у партнерстві з місцевим самоврядуванням і надалі розвивати експозицію.
Олександр Супруненко подарував краєзнавчому музею Горішніх Плавнів два видання: «Полтавський краєзнавчий музей: маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток. Збірник наукових статей. Випуск XVIII» та збірник наукових статей «Віктор Ревегук: людина, вчений, епоха». Директорка краєзнавчого музею Марина Безсмольна звернулася до присутніх із цитатою українського письменника Олеся Гончара:
Ця фраза, зауважила вона, стала головним гаслом експозиції.
Вона подякувала усім, хто «допомагає втілювати проєкт у життя — керівникам, благодійникам, музейникам, майстрам, будівельникам». Окрему подяку директорка музею висловила Збройним силам України, які дають можливість жити та працювати.
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