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Кременчук, Афіша

Центр життєстійкості кличе кременчужан на весняне свято та майстер-клас для дітей і татусів

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 138

 

Обидва заходи безкоштовні

Центр життєстійкості «Місце сили» проводить весняне свято для всієї родини, а також майстер-клас для дітей і татусів та кличе на ці заходи всіх охочих. Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфові» асистентка центру життєстійкості Вікторія Петренко, обидва заходи безкоштовні.

Весняне свято для всієї родини «Батл між зимою та весною» — це захід для дітей віком від 2 до 10 років та їхніх батьків, де будуть музичні ігри, руханки, конкурси, флешмоби.

— До діток завітають герої Зима та Весна, які будуть змагатися між собою. Діти разом з героями будуть допомагати або зимі, або весні здобути перемогу, — каже Вікторія Петренко.

Запис за номером 0968887875 — Viber, Telegram.

Де: танцювальна студія на Молодіжному (зупинка «Героїв України»), точну адресу організатори надішлють учасникам після реєстрації.

Коли: 9 березня о 16.30.

На майстер-класі «Творимо разом з татом» діти разом з татусями зможуть зробити подарунки для мам. Нічого з собою брати не потрібно, усі матеріали надає центр життєстійкості. Тривалість майстер-класу — 1 година.

Запис за номером 0992465990 — Viber, Telegram.

Де: вулиця Шевченка, 64.

Коли: 12 березня о 18.00.

Нагадаємо, у Кременчуці працює центр життєстійкості «Місце сили», де є безоплатні консультації психолога, майстер-класи та кіноперегляди.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: creactiveevent.blogspot.com
Теги: центр життєстійкості заходи майстер-клас свято діти
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