Чи відмовилася міська влада від будівництва модульних укриттів у закладах освіти Кременчука

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 91

Мер каже, що у місті є кілька шкіл, у яких треба буде робити підземні укриття

Міська влада не відмовилася від проєктів модульних укриттів у навчальних закладах міста. Про це 6 березня під час засідання виконкому повідомив міський голова Віталій Малецький, відповідаючи на запитання журналістів.

— Проєкти розробляються далі, будемо ці укриття будувати. У нас є кілька шкіл, у яких треба буде робити підземні укриття, як і в населених пунктах Потоки й Мала Кохнівка, — сказав мер.

Також міський голова зазначив, що, можливо, виїзна депутатська комісія разом з журналістами найближчим часом поїде оглянути ці сховища у Потоках і Малій Кохнівці.

Раніше ми писали, що зі стабфонду Кременчуцької громади виділили 2,92 млн гривень на облаштування модульних укриттів для Малокохнівської гімназії № 14 та Потоківської гімназії № 33.

Нагадаємо, у Кременчуці планували побудувати модульні укриття у 9 школах. Пізніше міський голова Віталій Малецький заявив, що модульних наземних укриттів у школах міста не буде, будуть вкопані у землю.

Наприкінці 2023 року мер повідомив, що на будівництво кожного з 4 модульних укриттів у кременчуцьких школах № 10 «Лінгвіст», № 11 «Гарант», № 3 та № 19 потрібно 29 млн гривень, тож проєкти хочуть подати на зовнішнє фінансування.