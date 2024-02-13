Для Кременчуцької телерадіокомпанії планують закупити бензину та дизеля майже на 600 тисяч гривень

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 102

Загалом на цей рік для комунального підприємства планують закупити понад 12 тисяч літрів палива

Для Кременчуцької телерадіокомпанії планують закупити бензин та дизпаливо. Про оголошення тендеру на закупівлю палива для КТРК «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з електронної системи публічних закупівель ProZorro. Тендер на закупівлю палива оголосили 31 січня 2024 року. Очікувана вартість закупівлі 663 тисячі гривень, йдеться у розділі інформації про процедуру закупівлі.

На відкритих торгах з особливостями, переможцем стало ТОВ «БВС Ритейл», яке запропонувало суму закупівлі понад 588 тисяч гривень. У проєкті договору йдеться, що планується закупівля 8 тис. 290 літрів бензину А-95, та 4 тис. 460 літрів дизельного пального.

За даними виробничого календаря, загальна кількість робочих днів у 2024 році складе 252 дні.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» порахував, що якщо розділити запит на паливо від КТРК, то потреба складає майже 33 літри бензину на день. Витрати дизельного пального складають понад 17,5 літрів в день відповідно. У підсумку маємо, понад 50 літрів пального в день, або ж 250 літрів на тиждень. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у водіїв, скільки кілометрів у середньому можна проїхати, заправивши авто 250 літрами пального. З розрахунку 10 літрів на 100 кілометрів виходить, що одне авто КТРК раз на тиждень може з'їздити у Яремче (918,5 км в один бік), та повернутися у Кременчук. Ще одна автівка тричі на тиждень може поїхати у Полтаву (113 км в один бік) та повернутися.

Нагадаємо, КП «Кременчуцькій міській телерадіокомпанії» (КТРК) цьогоріч з міського бюджету виділили 21 млн 984 тисячі. Також комунальне підприємство закуповує послуги охорони об'єктів у іншого КП на майже 200 тисяч гривень.