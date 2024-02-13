Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

Для Кременчуцької телерадіокомпанії планують закупити бензину та дизеля майже на 600 тисяч гривень

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 102

 

Загалом на цей рік для комунального підприємства планують закупити понад 12 тисяч літрів палива

Для Кременчуцької телерадіокомпанії планують закупити бензин та дизпаливо. Про оголошення тендеру на закупівлю палива для КТРК «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з електронної системи публічних закупівель ProZorro. Тендер на закупівлю палива оголосили 31 січня 2024 року. Очікувана вартість закупівлі 663 тисячі гривень, йдеться у розділі інформації про процедуру закупівлі.

 

На відкритих торгах з особливостями, переможцем стало ТОВ «БВС Ритейл», яке запропонувало суму закупівлі понад 588 тисяч гривень. У проєкті договору йдеться, що планується закупівля 8 тис. 290 літрів бензину А-95, та 4 тис. 460 літрів дизельного пального.

  

За даними виробничого календаря, загальна кількість робочих днів у 2024 році складе 252 дні.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» порахував, що якщо розділити запит на паливо від КТРК, то потреба складає майже 33 літри бензину на день. Витрати дизельного пального складають понад 17,5 літрів в день відповідно. У підсумку маємо, понад 50 літрів пального в день, або ж 250 літрів на тиждень. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у водіїв, скільки кілометрів у середньому можна проїхати, заправивши авто 250 літрами пального. З розрахунку 10 літрів на 100 кілометрів виходить, що одне авто КТРК раз на тиждень може з'їздити у Яремче (918,5 км в один бік), та повернутися у Кременчук. Ще одна автівка тричі на тиждень може поїхати у Полтаву (113 км в один бік) та повернутися.

Нагадаємо, КП «Кременчуцькій міській телерадіокомпанії» (КТРК) цьогоріч з міського бюджету виділили 21 млн 984 тисячі. Також комунальне підприємство закуповує послуги охорони об'єктів у іншого КП на майже 200 тисяч гривень.

0
Автор: Лідія Ярославська Джерело фото: kyiv.ukrainianwall
Теги: Кременчук КТРК закупівлі комунальне підприємство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх