Ferrexpo продовжує підтримувати мобілізованих співробітників: вчергове закуплено партію допомоги

Сьогодні, 21:31 Переглядів: 0 Новини компаній

Сотні одиниць екіпірування передається близьким, безпосереднім керівникам або колегам мобілізованих, які потім відправляли його на фронт за допомогою пошти або через волонтерів

Ferrexpo, компанія з активами на Полтавщині, що включають Полтавський, Єристівський та Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати, продовжує надавати необхідну підтримку своїм мобілізованим працівникам. На початку зими компанія вчергове здійснила закупівлю та безкоштовно надає своїм працівникам, які беруть участь у бойових діях, тактичні аптечки з турнікетами, термобілизну, зимові берці та зимову форму.

Сотні одиниць екіпірування передається близьким, безпосереднім керівникам або колегам мобілізованих, які потім відправляли його на фронт за допомогою пошти або через волонтерів. Для отримання амуніції необхідно було зробити попередній запис, вказавши дані захисників, розміри одягу та взуття. Після цього на складі проводиться підбір екіпірування, виходячи із параметрів військовослужбовців.

Наталія В., мати одного з мобілізованих працівників Єристівського ГЗК, поділилася своєю вдячністю за таку підтримку:

«Це допомога, що на часі завжди, адже в захисників на передовій часто рветься одяг і швидко зношується взуття. Ми дуже вдячні за таку підтримку».

Вона планує відправити отримане екіпірування сину разом із волонтерами.

Для соціально відповідальної компанії Ferrexpo, турбота про своїх співробітників завжди залишається в пріоритеті. Наразі 754 співробітники Ferrexpo виконують свій бойовий обов'язок у різноманітних бойових підрозділах Збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення керівництво Ferrexpo ретельно дбає про те, щоб мобілізовані співробітники були забезпечені усім необхідним для їхнього індивідуального захисту. Компанія також пропонує мобілізованим співробітникам безкоштовну фізичну та психологічну реабілітацію, соціальну адаптацію та, за необхідності, перекваліфікацію після їхньої демобілізації.