Полтавець увійшов у десятку найсильніших чоловіків світу

Вчора, 22:00 Переглядів: 301

За сумою триборства посів 8 місце з вагою 925,5 кг

У суботу, 10 лютого, у Великій Британії відбувся турнір «Шеффілд 24», в якому взяв участь полтавець Анатолій Новописьменний. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.