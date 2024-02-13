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Кременчук, Спорт, Полтавщина

Полтавець увійшов у десятку найсильніших чоловіків світу

Вчора, 22:00 Переглядів: 301

 

За сумою триборства посів 8 місце з вагою 925,5 кг

У суботу, 10 лютого, у Великій Британії відбувся турнір «Шеффілд 24», в якому взяв участь полтавець Анатолій Новописьменний. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

Загалом у турнірі взяли участь найсильніші атлети світу, чемпіони та рекордсмени — 12 чоловіків та 12 жінок.

У присіданні Анатолій підняв вагу, вищу світового рекорду — 363 кілограмів.

У жимі лежачи його результат становив 227,5 кг, у тязі — 335 кг. За сумою триборства посів 8 місце з вагою 925,5 кг.

Нагадаємо, що пауерліфтер Богдан Старостенко з Козельщини посів перше місце на Кубку України з класичного жиму лежачи.


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Автор: Дарія Згура
Теги: чемпіонат чемпіон Полтавщина
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