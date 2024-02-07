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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці учень 9 класу ліцею № 17 «Вибір» пограбував малолітню дівчинку

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 150

 

Грабіжник підстерігав її у під`їзді, а потім поставив на коліна, поклав на підлогу та забрав гроші

У Кременчуці учень 9-Б класу Кременчуцького ліцею № 17 «Вибір» імені М. Г. Неленя пограбував малолітню* дівчину. 1 лютого Крюківський районний суд Кременчука виніс йому вирок.

У матеріалах справи йдеться: школяр знав, що дівчинка при собі має гроші. Аби заволодіти ними, 4 жовтня 2023 року близько 12.45 підстерігав її у під`їзді між першим та другим поверхом.

Коли потерпіла зайшла, хлопець обхопив її рукою в районі грудної клітини, поставив на коліна та поклав на підлогу. У такому положенні грабіжник спробував відібрати у дівчинки жіночу сумку, потім наказав їй самостійно віддати всі гроші. Бувши наляканою, вона вийняла з сумки телефон та з-під чохла дістала усі наявні гроші — 500 доларів США та 2,1 тисячі гривень та передала їх нападнику. Той з місця злочину зник, а викраденим розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв малолітній потерпілій матеріальних збитків на суму 19 395 грн.

Під час судового розгляду обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суддя Оксана Пальчик визнала 9-класника винним у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України) та призначила йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Але потім замінила це покарання на 1 рік іспитового терміну. Вирок може бути оскаржений.

Речові докази — 500 доларів США та 2100 грн — повернули у власність потерпілої.

Раніше ми писали про те, що вчителька Кременчуцької гімназії № 27 у дитячому комплексі Fly Kids вкрала у жінки телефон.

*Малолітня особа — це та, яка не досягла 14 років.

**Фото ілюстративне

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vinnitsaok.com.ua
Теги: вирок вирок суду суд школярі грабіж неповнолітній
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