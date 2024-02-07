Кременчуцького хокеїста визнали найкращим гравцем Favbet ліги у січні

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 178

Воротаря хокейного клубу «Кременчук» назвали найкращим гравцем Favbet ліги у січні. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Оцінювання проводилося за результатами голосування вболівальників. Серед усіх, хто до голосування долучився, 43 голоси віддали саме за голкіпера «Кременчука».

Нагадаємо, двоє хокеїстів із «Кременчука» — захисник Денис Матусевич та нападник Віталій Лялька — увійдуть до складу збірної України на кваліфікацію до Олімпіади-2026.