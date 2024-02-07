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Кременчук, Спорт

Кременчуцького хокеїста визнали найкращим гравцем Favbet ліги у січні

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 178

 

Оцінювання проводилося за результатами голосування вболівальників

Воротаря хокейного клубу «Кременчук» назвали найкращим гравцем Favbet ліги у січні. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Оцінювання проводилося за результатами голосування вболівальників. Серед усіх, хто до голосування долучився, 43 голоси віддали саме за голкіпера «Кременчука».

Нагадаємо, двоє хокеїстів із «Кременчука»  захисник Денис Матусевич та нападник Віталій Лялька — увійдуть до складу збірної України на кваліфікацію до Олімпіади-2026.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Федерація хокею України
Теги: Кременчук хокей спорт ХК Кременчук
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