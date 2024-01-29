Загиблого військового із Горішніх Плавнів Івана Мартинова нагородили орденом посмертно

Загиблого військового із Горішніх Плавнів майора Івана Мартинова нагородили посмертно орденом «За мужність» III ступеня. Про це пише пресслужба Горішньоплавнівської міської ради.
З вересня 2019 року Іван розпочав службу за контрактом. У перший день повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини, був заступником командира механізованого батальйону.
15 грудня 2022 року в бою поблизу села Невське Луганської області майор ЗСУ Іван Мартинов отримав осколкове поранення голови, а за два дні помер у лікарні ім. Мечникова в Дніпрі.
Нагадаємо, 26 січня у Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили нагороди родинам трьох загиблих захисників України.
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