Загиблого військового із Горішніх Плавнів Івана Мартинова нагородили орденом посмертно

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 2

Загинув військовий у грудні 2022 року на Луганщині

Загиблого військового із Горішніх Плавнів майора Івана Мартинова нагородили посмертно орденом «За мужність» III ступеня. Про це пише пресслужба Горішньоплавнівської міської ради.

— Указом Президента України № 32/2024 від 26 січня 2024 року майор Іван Іванович Мартинов нагороджений посмертно орденом «За мужність» III ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, — йдеться у повідомленні.

З вересня 2019 року Іван розпочав службу за контрактом. У перший день повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини, був заступником командира механізованого батальйону.

15 грудня 2022 року в бою поблизу села Невське Луганської області майор ЗСУ Іван Мартинов отримав осколкове поранення голови, а за два дні помер у лікарні ім. Мечникова в Дніпрі.

Нагадаємо, 26 січня у Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили нагороди родинам трьох загиблих захисників України.