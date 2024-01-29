Адреси, за якими 30 січня у кременчужан вимикатимуть світло

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У вівторок, 30 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

вул. Вадима Бойка, 11-22;

вул. Квітки Цісик, 17;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 78-118;

вул. Військова, 18/56;

вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45;

вул. Олеся Гончара, 32-63;

вул. Редутна, 41-92;

вул. Миколи Кучми, 62;

вул. Карпенка-Карого, 16-23;

вул. Салганна, 7-45;

пров. Світловодський, 3, 5/21, 8/19;

вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;

вул. Богдана Хмельницького, 31А;

пр. Григорія-Барського, 1-12;

пров. Зелений, 2/16-17;

пров. Нечая, 13-19;

вул. Проєктна, 11/6-31;

пров. Проєктний, 3-7;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

вул. Льва Орнштейна;

пр-д Польський, 5-14/1;

вул. Катерини Білокур, 2-31;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8А;

вул. Академіка Герасимовича, 141-145А;

вул. Білецьківська, 15-66;

вул. Івана Чорнобаби, 4-27;

вул. Ярослава Мудрого, 1-12;

пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;

пр. 2-й Ягідний, 2;

вул. А. Остроградського, 1-28;

вул. Вільної України, 17/2-40;

пров. Леся Курбаса, 2-20;

пров. Марії Заньковецької, 1А-51;

вул. Олени Пчілки, 11/39-18;

пров. Ягідний, 2-39;

туп. 1-й Озерний, 4-8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-54;

пров. Садковський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

пров. Арсенальний, 13-62;

пр-д Арсенальний, 1-24/35;

вул. Героїв Маріуполя, 9,29;

вул. Червона Гірка, 23;

вул. Чередницька, 56;

пров. Чередницький, 4-8;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 36А-38/19;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

Житлобудівниий, 2/34-16;

пр. Житлобудівниий, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108; пров. Межовий, 9, 23;

вул. Чередницька, 68-103;

вул. Переяславська, 28/10;

пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30, 30;

вул. Космічна, 7А-20;

с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 19.00

с. Потоки.

Нагадаємо, сьогодні на ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що протягом трьох наступних днів у Кременчуці та районі можливі віялові відключення електроенергії через технічні роботи з налагодження високовольтних ліній електропередач.