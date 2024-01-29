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Адреси, за якими 30 січня у кременчужан вимикатимуть світло

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 566

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 30 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Вадима Бойка, 11-22;
  • вул. Квітки Цісик, 17;
  • вул. Майора Пугача, 16/16-36;
  • просп. Свободи, 78-118;
  • вул. Військова, 18/56;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45;
  • вул. Олеся Гончара, 32-63;
  • вул. Редутна, 41-92;
  • вул. Миколи Кучми, 62;
  • вул. Карпенка-Карого, 16-23;
  • вул. Салганна, 7-45;
  • пров. Світловодський, 3, 5/21, 8/19;
  • вул. Архітектора Сергеєва, 3-23;
  • вул. Богдана Хмельницького, 31А;
  • пр. Григорія-Барського, 1-12;
  • пров. Зелений, 2/16-17;
  • пров. Нечая, 13-19;
  • вул. Проєктна, 11/6-31;
  • пров. Проєктний, 3-7;
  • пров. Господарський, 7-12;
  • пр. Зерновий, 2/18-8/7;
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
  • вул. Льва Орнштейна;
  • пр-д Польський, 5-14/1;
  • вул. Катерини Білокур, 2-31;
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8А;
  • вул. Академіка Герасимовича, 141-145А;
  • вул. Білецьківська, 15-66;
  • вул. Івана Чорнобаби, 4-27;
  • вул. Ярослава Мудрого, 1-12;
  • пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;
  • пр. 2-й Ягідний, 2;
  • вул. А. Остроградського, 1-28;
  • вул. Вільної України, 17/2-40;
  • пров. Леся Курбаса, 2-20;
  • пров. Марії Заньковецької, 1А-51;
  • вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
  • пров. Ягідний, 2-39;
  • туп. 1-й Озерний, 4-8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садковська, 15/20-54;
  • пров. Садковський, 2-34А;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • пров. Арсенальний, 13-62;
  • пр-д Арсенальний, 1-24/35;
  • вул. Героїв Маріуполя, 9,29;
  • вул. Червона Гірка, 23;
  • вул. Чередницька, 56;
  • пров. Чередницький, 4-8;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 36А-38/19;
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • Житлобудівниий, 2/34-16;
  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
  • вул. Кохнівська, 63-108; пров. Межовий, 9, 23;
  • вул. Чередницька, 68-103;
  • вул. Переяславська, 28/10;
  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • пров. Прорізний, 28/30, 30;
  • вул. Космічна, 7А-20;
  • с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки.

Нагадаємо, сьогодні на ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що протягом трьох наступних днів у Кременчуці та районі можливі віялові відключення електроенергії через технічні роботи з налагодження високовольтних ліній електропередач.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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