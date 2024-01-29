Свято олімпійського прапора в Горішніх Плавнях

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У ДЮСШ № 3 Горішніх Плавнів відзначили відкриття IV зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Кореї. На базі спортивної школи відбулося «Свято олімпійського прапора», у якому взяли участь близько 30 спортсменів. Вихованці ДЮСШ №3 побажали успіхів збірній команді України у здобутті нагород найвищого гатунку й запевнили, що обов’язково вболіватимуть за наших спортсменів. Як повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету України в Горішніх Плавнях, підіймати прапор випала честь кращим представникам відділення веслування на байдарках та каное — Руслану Крамаренку, Анастасії Максимович, Максиму Ніколайчуку, Катерині Малишевій.

На «Святі олімпійського прапора» були присутні заступник виконавчого директора відділення НОК України в Горішніх Плавнях Євгеній Михасьов, директор ДЮСШ № 3 Анатолій Шафоростов, заступниця директора з навчально-тренувальної роботи ДЮСШ No 3 Тетяна Піддубна, тренери-викладачі з веслування на байдарках і каное Максим Апшай та Олег Підклада. У своїх промовах вони висловили підтримку і вдячність ЗСУ та побажали якнайкращого виступу збірній команді України. Кожен учасник заходу отримав олімпійський прапор для вболівання за наших спортсменів та сувенірну атрибутику НОК України.

Зимові Юнацькі Олімпійські ігри-2024 проходять у провінції Канвон-до Республіки Корея з 19 січня по 1 лютого. Учасники розіграють 81 комплект медалей у 15 видах спорту.





Джерело: «ТОП-Спорт» (телерадіокомпанія ГОК), «Хроніки тижня» № 3, 2024