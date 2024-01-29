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Виконком Горішніх Плавнів замовляв ремонти іномарок на понад 400 тис. грн

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 98

 

На обслуговування машин виконком Горішніх Плавнів почав активно виділяти кошти з 2021 року

У січні виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради замовив ремонт іномарок Toyota Camry та Toyota Highlander. Ціна робіт — 259 тисяч 137 гривень, виконуватиме їх товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Про Лайн». Про це стало відомо з електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Договір уклали 25 січня, діятиме він до 31 грудня 2024 року. Відомо, що з цих коштів на запчастини піде понад 175 тисяч гривень. 

Як вказано у Prozorro, активно замовляти обслуговування Toyota Camry та Toyota Highlander виконавчий комітет Горішніх Плавнів розпочав з 2021 року. Виконавчий орган також замовляв миття службових машин, серед яких вказані марки та моделі тих самих авто. Toyota Highlander почала фігурувати у тендерах пізніше, аніж Toyota Camry — з 2022 року. 

Власником цих авто є безпосередньо виконавчий комітет Горішніх Плавнів, але на обліку органу службових автівок міського голови та його заступників немає — це зазначено у відповідях на запити «Кременчуцького Телеграфа» виконавчому органу. 

Загалом за ремонт цих машин з 2021 року Горішні Плавні сплатили понад 400 тисяч гривень, без врахування їх миття.

Що відомо про ТОВ «Компанія «Про Лайн»

За даними youconrol, фірма «Про Лайн» розташована у Кременчуці, заснував її депутат Полтавської міської ради Дмитро Батигін, який також володіє ТОВ «Компанія «Стар Лайн». Як вказано у Чесно, він є власником офіційного дилера «Тойота» в Україні.

Виконком Горішніх Плавнів і «Компанія «Про Лайн», за даними Clarity Project, уклали договори на загальну суму понад пів мільйона гривень. Значна їх частина пов’язана з технічним обслуговуванням Тойот горішньоплавніської влади.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Prozorro Горішні Плавні службові автівки
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