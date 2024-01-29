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Згідно з новим законом, в Україні більше не буде селищ міського типу

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 139

Також не буде такого поняття як місто районного чи обласного значення

26 січня 2024 року набув чинності Закон України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України», відповідно до якого селищ міського типу в Україні більше не буде. Про це повідомляє Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Відтепер містами називатимуться населені пункти з переважно компактною забудовою та чисельністю мешканців не менше 10 000 осіб. У селищах має бути переважно садибна забудова та не менше 5 тисяч мешканців. Якщо населення є меншим, населений пункт вважатиметься селом.  

У різних інтерв’ю народні депутати України зазначають, що жодний населений пункт, який перебуває в категорії міста, не буде переведений до селища або села в силу ухвалення даного законопроєкту, а збереже поточну категорію.

Окрім цього, прибирається чинне з 1981 року радянське регулювання питань адміністративного територіального устрою — не буде поняття як місто районного чи обласного значення. Також на рівні закону закріпили процедуру найменування і перейменування населених пунктів та спростили процедуру встановлення меж між населеними населеними пунктами тощо.

Нагадаємо, у Полтавській області поки ще є 21 селище міського типу та 6 міст обласного підпорядкування. Відповідно до цього закону на Кременчуччині 4 селища міського типу позбудуться цієї назви.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: закон СМТ
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