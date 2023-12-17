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Кременчук, Гроші

Фінансування програми «Кременчукводоканалу» збільшили на 724 тисячі гривень

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 207

 

Загальний обсяг фінансування програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчука на три роки збільшили до 994,3 млн грн

На позачерговій XXII сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 15 грудня, депутати затвердили Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції. Зміни стосуються розмірів фінансування на 2024 рік – вони збільшені на 724 тисячі гривень.

Розробник програми — КП «Кременчукводоканал», передбачає ці витрати на утримання та забезпечення ресурсами групи реалізації проєкту водопостачання Кременчука у 2024 році.

При цьому загальний обсяг фінансування програми збільшений до 994 млн 397 тис. грн. З них передбачено у 2023 році витрати на 439 млн грн, а у 2024 році – на 334 млн грн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчукводоканал Кременчуцька міська рада програма водопроводна мережа фінансування
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