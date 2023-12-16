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Кременчук, Спорт

Do Like Olympians: школярі Горішніх Плавнів відвідали цікаве тренування

Сьогодні, 19:48 Переглядів: 139 Партнерський проєкт

 

Функціональний тренінг — доволі затребуваний нині напрям у фітнес-індустрії, він допомагає розвивати силу, гнучкість і витривалість, покращуючи фізичну форму і забезпечуючи здоров’я організму

У рамках реалізації проєкту Національного олімпійського комітету України «Do Like Olympians» одинадцятикласники загальноосвітньої школи № 2 міста Горішні Плавні познайомилися зі світом функціонального тренінгу, який є одним із самих популярних напрямів у фітнес-індустрії.

Як повідомляє видання «Телеекспрес» у матеріалі Ксенії Ковальчук, школярі відвідали студію TRX CLUB, де їхнім провідником у світ активного способу життя виступив тренер Віталій Явтушенко.

Учні отримали можливість спробувати себе в новому форматі тренувань. Функціональний тренінг — доволі затребуваний нині напрям у фітнес-індустрії, він допомагає розвивати силу, гнучкість і витривалість, покращуючи фізичну форму і забезпечуючи здоров’я організму. Цей комплексний напрям фокусується на поліпшенні функціональних можливостей тіла. Його основна мета — підвищити якість життя і полегшити виконання повсякденних завдань. Завдяки різноманіттю вправ і методів функціональні тренування можуть бути адаптовані під будь-які потреби та рівень підготовки. Школярі цікаво провели час і переконалися, що заняття є захоплюючими і корисними для здоров’я.

За переконанням організаторів заходу — відділення Національного олімпійського комітету України в Горішніх Плавнях, проєкт «Do like Olympians» допомагає створити об’єднуючий міст між учнями та світом спорту високих досягнень, показуючи, що здоров’я та активний спосіб життя є важливими компонентами успіху.

Тренування в TRX CLUB залишиться в пам`яті учнів як важливий етап їхнього навчання. Такі заходи допомагають розширювати горизонти та сприяють формуванню здорового способу життя, що є ключем до успішного майбутнього.

На завершення зустрічі заступник виконавчого директора відділення НОК України в Горішніх Плавнях Євгеній Михасьов та тренер студії функціонального тренінгу Віталій Явтушенко традиційно вручили дітям символічні сувеніри від НОК України і зробили спільне фото.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Горішні Плавні
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