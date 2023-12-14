Як звичайна виноградна лоза може стати новорічним декором: майстерклас з «Простору ідей»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 301

Знадобиться пів години часу, кілька гілок винограду та трохи фантазії

Вчора, 13 грудня у приміщенні «Євроклубу» пройшов майстер-клас з виготовлення новорічного віночка. За словами організаторів, робота руками, це ще й хороший спосіб перезавантажити думки та трохи відволіктися від буденності. Минулого року створювали різдвяні вінки з лози при свічках, адже через обстріли у Кременчуці вимикали світло. Цьогоріч лоза з того ж винограду, втім обставини трохи інші.

— Цього року, хоч нас і якось менше на майстер-класі, втім є світло. А взагалі, це ж круто — виготовити прикрасу з екологічних матеріалів. Наприклад цю лозу я сама обрізала зі свого винограду. Сам же віночок можна використати ще й наступного року, — розповідає Лариса Гориславець.

Для початку, розминаємо виноградну лозу. Тримали її на вулиці, тому гілки не пересохлі та добре гнуться. Для кращого ефекту можна навіть простукати їх гострим боком молотка. Наступний етап — закріпити кінцівки лози у кільце, створити каркас. Можна це зробити за допомогою проволоки чи стяжки.





— Беремо виноградну лозу одну за одною, розминаємо та фіксуємо. Чим більше гілок, тим красивіший віночок отримаємо, — говорить Лариса.

Коли основа готова, можна прикрасити її на свій смак, хтось додає ялинкове гілля, хтось декоративні сніжинки чи намисто.





— Це ж не просто виготовлення прикраси, ви разом вдома зібралися, щось обговорюєте, обмінюєтеся думками, а разом з тим створюєте новорічний вінок. Круто ж! Декор кожен обирає на свій смак, виходить максимально індивідуалістична прикраса, — каже Лариса Гориславець.

Нагадаємо, що у «Просторі Ідей» проходять різні майстер-класи, наприклад з виготовлення ловця снів або розпису писанок.