Як звичайна виноградна лоза може стати новорічним декором: майстерклас з «Простору ідей»

Вчора, 13 грудня у приміщенні «Євроклубу» пройшов майстер-клас з виготовлення новорічного віночка. За словами організаторів, робота руками, це ще й хороший спосіб перезавантажити думки та трохи відволіктися від буденності. Минулого року створювали різдвяні вінки з лози при свічках, адже через обстріли у Кременчуці вимикали світло. Цьогоріч лоза з того ж винограду, втім обставини трохи інші.
Для початку, розминаємо виноградну лозу. Тримали її на вулиці, тому гілки не пересохлі та добре гнуться. Для кращого ефекту можна навіть простукати їх гострим боком молотка. Наступний етап — закріпити кінцівки лози у кільце, створити каркас. Можна це зробити за допомогою проволоки чи стяжки.
Коли основа готова, можна прикрасити її на свій смак, хтось додає ялинкове гілля, хтось декоративні сніжинки чи намисто.
Нагадаємо, що у «Просторі Ідей» проходять різні майстер-класи, наприклад з виготовлення ловця снів або розпису писанок.
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