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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині автомобіль збив пішохода

Сьогодні, 10:54 Переглядів: 372

 

Чоловіка госпіталізували з травмами 

Вчора, 13 грудня, близько 15.20, на вулиці Хомутецькій у селі Малі Сорочинці Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ 2109, яким керував 58-річний чоловік, наїхав на місцевого 74-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП пішохід отримав травми, його госпіталізували.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП Миргородський район пішохід
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