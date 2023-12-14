Кременчуцькі спортсменки перемогли на Чемпіонаті з художньої гімнастики «Золота перлина»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 160

Вихованки з Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи №1 представляли Кременчук на Чемпіонаті з художньої гімнастики «Золота перлина», який відбувся у Києві. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Перші місця посіли:

Олександра Гошкович

Інга Світенок

Віра Шаповал

Кароліна Донченко

Варвара Філько.

Другі місця посіли:

Васіліса Урбанік

Валерія Пінчук.

До змагань їх підготувала тренер-викладач Лілії Марченко за підготовку гімнасток.

Нагадаємо, нещодавно кременчужанка стала призеркою на чемпіонаті області з художньої гімнастики.