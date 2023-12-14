Кременчуцькі спортсменки перемогли на Чемпіонаті з художньої гімнастики «Золота перлина»

Вихованки з Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи №1 представляли Кременчук на Чемпіонаті з художньої гімнастики «Золота перлина», який відбувся у Києві. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Перші місця посіли:
Другі місця посіли:
До змагань їх підготувала тренер-викладач Лілії Марченко за підготовку гімнасток.
Нагадаємо, нещодавно кременчужанка стала призеркою на чемпіонаті області з художньої гімнастики.
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