Сьогодні ввечері поблизу Кременчука пройдуть навчальні стрільби

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Сьогодні, 14 грудня, на території Піщанської громади проводитимуть вечірні навчальні стрільби. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.
Також стрільби пройдуть не території Котелевської та Щербанівської громад.
Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» показав, як бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів.
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