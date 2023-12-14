У Кременчуці 37-річний чоловік перевернув на бік ханукальну менору

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Вчора, 13 грудня, близько 17.00, у Кременчуці на площі Незалежності поблизу пункту незламності 37-річний мешканець іншої області перевернув на бік ханукальну менору. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, на той момент біля ханукальної менори проходили 37-річні та 36-річні п'яні чоловіки. Один з них був місцевий, двоє інших – ні. Тоді один з чоловіків з хуліганських спонукань перевернув ханукальну менору на бік.

За цим фактом стосовно правопорушника склали адміністративні матеріали за статтею 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, які скерують до суду для притягнення його до юридичної відповідальності.

Нагадаємо, що ханукальну менору встановили представники Юдейської спільноти міста з нагоди святкування Хануки.