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Надзвичайні новини

У Кременчуці 37-річний чоловік перевернув на бік ханукальну менору

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 188

 

На чоловіка склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство

Вчора, 13 грудня, близько 17.00, у Кременчуці на площі Незалежності поблизу пункту незламності 37-річний мешканець іншої області перевернув на бік ханукальну менору. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, на той момент біля ханукальної менори проходили 37-річні та 36-річні п'яні чоловіки. Один з них був місцевий, двоє інших – ні. Тоді один з чоловіків з хуліганських спонукань перевернув ханукальну менору на бік.

 

За цим фактом стосовно правопорушника склали адміністративні матеріали за статтею 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, які скерують до суду для притягнення його до юридичної відповідальності.

Нагадаємо, що ханукальну менору встановили представники Юдейської спільноти міста з нагоди святкування Хануки.

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Автор: Дарія Згура
Теги: євреї віра хуліганство площа Незалежності поліція
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