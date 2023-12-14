У Полтаві з пожежі врятували людину

Вчора, 13 грудня, о 21.44, у Полтаві, на вулиці Шевченка горів житловий будинок. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
З пожежі надзвичайники врятували одну людину.
Вогонь знищив меблі, вікно та інше майно. А також закоптив стіни.
Від повного знищення вогнем житло вогнеборці врятували.
Нагадаємо, нещодавно внаслідок пожежі в Полтаві загинув чоловік.
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