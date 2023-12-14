На Кременчуччині «швидка» з'їхала з дороги та застрягла

Вчора, 13 грудня, о 22.10, на вулиці Заозерній в селі Устимівка Кременчуцького району, через негоду автомобіль екстреної медичної допомоги з’їхав з дороги та застряг на узбіччі. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
ДСНСівці відбуксирували «швидку» на безпечну ділянку дороги.
На місці працювали рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального поста.
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