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Надзвичайні новини

На Кременчуччині «швидка» з'їхала з дороги та застрягла

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 438

 

Рятувальники її відбуксирували

Вчора, 13 грудня, о 22.10, на вулиці Заозерній в селі Устимівка Кременчуцького району, через негоду автомобіль екстреної медичної допомоги з’їхав з дороги та застряг на узбіччі. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

ДСНСівці відбуксирували «швидку» на безпечну ділянку дороги.

На місці працювали рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального поста. 

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Автор: Дарія Згура
Теги: буксировка швидка допомога автомобіль
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