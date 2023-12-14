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Операція «Мокрі носики»: з безлюдного острова врятували близько півсотні тварин (доповнено)

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 569

 

Раніше тваринами опікувалася Лариса Ребриста, яка понад 20 років прожила на острові

Вчора, 13 грудня рятувальники та волонтери врятували домашніх та свійських тварин, які опинилися в ізоляції на острові. Про це повідомили на сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Інстаграмі. Як ми писали вчора, до рятувальної операції долучилися й кременчуцькі надзвичайники.

 

На острові Вишняки знаходилися близько півсотні домашніх тварин та свійських птахів.

Раніше ними опікувалася Лариса Ребриста, але на початку грудня вона померла і тварини майже 2 тижні були самі.

За цей час їжу для тварин доставляли місцеві мешканці та волонтери, вони й забили на сполох про порятунок, адже взимку за тваринами було б дуже складно доглядати, а залишити в біді неможливо.

 

Порятунок тварин рятувальники назвали операцією «Мокрі носики». Вона розпочалася рано вранці.

Близько 5 годин знадобилося волонтерам та рятувальникам аби спіймати усіх тварин. Операцію з порятунку намагалися провести максимально швидко, аби тварини могли уникнути стресу та вберегти їх від переохолодження.

 

Загалом врятували понад 30 котів, 6 собак, 2 курки та качку.

Нагадаємо, що Лариса Ребриста прожила на безлюдному острові понад 20 років.

Додано:

У Телеграм-каналі ДСНС опублікували відео порятунку тваринок.

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Автор: Дарія Згура
Теги: тварини порятунок ДСНС волонтери Лариса Ребриста
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