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Надзвичайні новини, Полтавщина

Кременчуцькі надзвичайники рятували котів, які лишилися на острові після смерті господарки

Сьогодні, 10:12 Переглядів: 360

 

Без їжі перебували 43 коти та 6 собак

Кременчуцькі надзвичайники вивезли з острова 50 тварин, які залишилися там самі після смерті господарки Лариси Ребристої. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького райуправління Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

43 коти та 6 собак залишилися самі без нагляду та їжі на острові Вишняки на Кременчуччині. 11 грудня місцеві рятувальники отримали лист від Благодійного фонду UAnimals задля спільної організації порятунку тварин.

 

На місце виїхали представники водолазно-рятувального відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області на рятувальному катері.

Далі тварин планують відправити у ветеринарні клініки Полтави на огляд та стерилізацію. Потім для них зоозахисники шукатимуть нові родини.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав раніше про Ларису Ребристу, яка 21 рік прожила без цивілізації на безлюдному острові на Полтавщині. У ніч на 3 грудня жінка померла.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська хвиля
Теги: Кременчук Лариса Ребриста острів тварини порятунок
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