Салат «Казка» з куркою та печерицями - смачний рецепт від газети«Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 99

Красивим та дуже смачним акцентом може стати салат «Казка з куркою та грибами». Гарно прикрашений, зі своєю родзинкою та оригінальним смаком він сподобається всім. Особливу увагу приділіть вибору посуду для подачі цієї страви. Найкращим варіантом стане широка біла тарілка овальної або круглої форми

Складові: Куряче стегно (варене) – 250 г; Печериці – 250 г; Варені яйця – 4 шт.; Цибуля ріпчаста – 0,5 шт.; Майонез – 120 мл; Зерна граната – 30 г; Листя петрушки – для прикраси. Відварене куряче стегно розберіть на волокна. Рекомендуємо використовувати саме стегно замість філе, воно набагато соковитіше і ніжніше за смаком.

Візьміть тарілку, на якій будете подавати салат, і викладайте в центрі курячий шар.

Сіточкою з майонезу покрийте курку. Для тих, хто боїться калорійності, візьміть сметану для промазування салату.

Відокремте жовтки від білків. На дрібній тертці подрібніть жовтки і додайте другим шаром.

Печериці з цибулею обсмажте в олії. Для пікантності при смаженні додайте подрібнений зубчик часнику, а замість солі можна додати кілька крапель соєвого соусу, додавайте їх за кілька хвилин до готовності.

Наступним шаром будуть обсмажені гриби з цибулею, викладайте рівним шаром. Обсмажені печериці мають гарний аромат і додають цій страві приємний смак. А якщо ви заміните їх лісовими грибами, тоді смак салату вийде ще кращим.

Варену моркву натріть і покладіть ще одним шаром на гриби, змащені майонезом.

Останній раз нанесіть майонез на салат і посипте його повністю тертим білком.

Готову страву прикрасьте зернами граната і листочками петрушки, і подивіться на краї тарілки, вони мають залишатися чистими. Смачного!

Поділитись новиною



