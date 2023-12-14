На Полтавщині військовий вигадав собі поранення, а мати повірила йому і збирала гроші на лікуваня

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 250

Не знаючи, що це шахрайство, сільський голова долучився сам і поширив допис про збір допомоги у вайбер-спільноті

На Полтавщині засудили військового, який вигадав собі поранення, а його мати повірила і почала збирати кошти на лікування сина. Відповідний вирок є в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

19 лютого 2023 року уродженець села Новооріхівка Лубенського району, який перебував на посаді старшого стрільця 3-го аеромобільного взводу 3-ї аеромобільної роти 3-го аеромобільного батальйону, повідомив телефоном своїй матері неправдиву інформацію: буцімто отримав бойове поранення і потребує негайного дороговартісного лікування. Він знав, що мати не має грошей на лікування та буде звертатися до небайдужих людей за матеріальною допомогою.

Військовослужбовець, обмотавши ліву руку бинтом, яку зігнув у лікті, імітував тілесні ушкодження та зробив фото на свій мобільний телефон, яке надіслав матері через месенджер.

Мати військового, вважаючи, що сину дійсно необхідні гроші, звернулась до старости Токарівського старостинського округу Лохвицької міської ради, аби отримати матеріальну допомогу, а той своєю чергою поширив допис з проханням про збіг грошей у вайбер-спільноті села Токарі. Також мати зі сторінки своєї колишньої невістки в соціальній мережі Facebook розмістила публікацію із фотографією поранення із закликом до небайдужих людей про допомогу.

Таким чином небайдужі люди переказали на «лікування» військовому наступні суми: 500, 1000, 300, 10 тисяч, 1000, 400 грн. Особисто староста перерахував додатково 4500 грн.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро розкаявся та відшкодував потерпілим майже всі кошти. Залишилася частково не відшкодованою сума у 10 тисяч гривень. Відповідаючи на запитання, сказав, що брав участь в активних бойових діях під Києвом на 51 км, де отримав поранення ноги, а також в Херсонській області, де отримав контузію. Пояснив, що після розгляду справи його знову відправлять в зону бойових дій. Крім того, зазначив, що розлучений, має 4-річну дитину, кошти на утримання якої перераховує добровільно без судового рішення.

Суд визначив військовому покарання за шахрайство у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік, але потім змінили на 1 рік іспитового строку. Також суд поклав контроль за поведінкою обвинуваченого на командира військової частини, де він проходитиме військову службу.

На вирок може бути подана апеляція до Полтавського апеляційного суду.

*Фото ілюстративне