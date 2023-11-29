Де саме працюватимуть лікарі — поки що невідомо
Після 1 грудня лікарів, які працювали у Кременчуцькому шкірно-венерологічному диспансері, міська влада планує взяти на роботу до комунальних медзакладів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова 28 листопада.
Вона додає, що питання, де саме працюватимуть лікарі — або в будівлі самого диспансеру або в інших медзакладах — поки вирішується.
27 листопада в Полтаві відбулась зустріч з головою Полтавської обласної військової адміністрації та керівництвом Кременчука, на якій обговорювали подальшу роботу диспансеру. Ольга Усанова також має зустрітись з головою обласної ради Олександром Біленьким з приводу цього питання.
Працівники Кременчуцького шкірвендиспансеру 25 вересня отримали під підпис повідомлення про скорочення за 2 місяці — 25 листопада — та закриття закладу. Ще у серпні ексначальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявляв про неминучу реорганізацію диспансеру.
У жовтні міська влада попросила Полтавську облраду передати місту приміщення та майно медзакладу. Якщо це станеться, приміщення шкірвендиспансеру не планують здавати в оренду.
Старший лікар шкірвендиспансеру Борис Войний розповів ТЪ, що долю медзакладу мають вирішити на сесії міської ради Кременчука 15 грудня. Ольга Усанова у коментарі ТЪ спростувала цю інформацію, заявивши, що «це не відповідає дійсності» і додала, що міська рада «все, що могла, вона вже зробила».
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