Лікарів, яких звільнять з шкірвендиспансеру, одразу візьмуть працювати в міські медзаклади — Усанова

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 680

Де саме працюватимуть лікарі — поки що невідомо

Після 1 грудня лікарів, які працювали у Кременчуцькому шкірно-венерологічному диспансері, міська влада планує взяти на роботу до комунальних медзакладів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова 28 листопада.

— Незалежно від того, чи перейде це приміщення до міста, чи не перейде, ми створимо подібне відділення на базі однієї з міських лікарень, і працівники перейдуть туди працювати. Уже зараз. Їх звільнять 1 грудня, а з понеділка ми візьмемо до себе на роботу, — розповідає чиновниця.

Вона додає, що питання, де саме працюватимуть лікарі — або в будівлі самого диспансеру або в інших медзакладах — поки вирішується.

27 листопада в Полтаві відбулась зустріч з головою Полтавської обласної військової адміністрації та керівництвом Кременчука, на якій обговорювали подальшу роботу диспансеру. Ольга Усанова також має зустрітись з головою обласної ради Олександром Біленьким з приводу цього питання.

Що передувало?

Працівники Кременчуцького шкірвендиспансеру 25 вересня отримали під підпис повідомлення про скорочення за 2 місяці — 25 листопада — та закриття закладу. Ще у серпні ексначальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявляв про неминучу реорганізацію диспансеру.

У жовтні міська влада попросила Полтавську облраду передати місту приміщення та майно медзакладу. Якщо це станеться, приміщення шкірвендиспансеру не планують здавати в оренду.

Старший лікар шкірвендиспансеру Борис Войний розповів ТЪ, що долю медзакладу мають вирішити на сесії міської ради Кременчука 15 грудня. Ольга Усанова у коментарі ТЪ спростувала цю інформацію, заявивши, що «це не відповідає дійсності» і додала, що міська рада «все, що могла, вона вже зробила».