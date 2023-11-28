Кременчуцький шкірвендиспансер працюватиме до 1 грудня, а як далі – невідомо

Сьогодні, 07:10 Переглядів: 257

Кременчуцький шкірно-венерологічний диспансер працюватиме до 1 грудня, а як далі – невідомо. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив старший лікар медзакладу Борис Войний.

За його словами, що після цієї дати буде зі шкірно-венерологічним диспансером у нашому місті, остаточно вирішуватимуть депутати на сесії Кременчуцької міської ради 15 грудня.

Борис Войний зауважив, що фінансування на зарплати лікарів закінчується з 1 грудня. І далі лікарі або працюватимуть без оплати (а потім їм заплатять після рішення сесії), або два тижні вони будуть вдома і не прийматимуть пацієнтів. Точна інформація про подальшу роботу у медиків буде наприкінці цього тижня, у п'ятницю.

Зараз працівникам диспансеру повідомили, що усі виплати (зарплати, відпускні) Полтавська обласна клінічна лікарня імені Скліфосовського має їм надати, щоб не залишилося боргів перед співробітниками.

Нагадаємо, шкірвендиспансер у Кременчуці закривають. Кременчуцька влада попросила Полтавську облраду передати місту приміщення та майно медзакладу. Якщо це станеться, приміщення шкірвендиспансеру не планують здавати в оренду.

Як далі розвиватимуться справи, «Кременчуцький ТелеграфЪ» триматиме читачів в курсі.