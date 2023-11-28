Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

Кременчуцький шкірвендиспансер працюватиме до 1 грудня, а як далі – невідомо

Сьогодні, 07:10 Переглядів: 257

 

Долю медзакладу вирішуватимуть депутати на сесії Кременчуцької міської ради 15 грудня

Кременчуцький шкірно-венерологічний диспансер працюватиме до 1 грудня, а як далі – невідомо. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив старший лікар медзакладу Борис Войний.

За його словами, що після цієї дати буде зі шкірно-венерологічним диспансером у нашому місті, остаточно вирішуватимуть депутати на сесії Кременчуцької міської ради 15 грудня.

Борис Войний зауважив, що фінансування на зарплати лікарів закінчується з 1 грудня. І далі лікарі або працюватимуть без оплати (а потім їм заплатять після рішення сесії), або два тижні вони будуть вдома і не прийматимуть пацієнтів. Точна інформація про подальшу роботу у медиків буде наприкінці цього тижня, у п'ятницю.

Зараз працівникам диспансеру повідомили, що усі виплати (зарплати, відпускні) Полтавська обласна клінічна лікарня імені Скліфосовського має їм надати, щоб не залишилося боргів перед співробітниками.

Нагадаємо, шкірвендиспансер у Кременчуці закривають. Кременчуцька влада попросила Полтавську облраду передати місту приміщення та майно медзакладу. Якщо це станеться, приміщення шкірвендиспансеру не планують здавати в оренду.

Працівники Кременчуцького шкірвендиспансеру отримали повідомлення про скорочення: що з ними буде далі

Як далі розвиватимуться справи, «Кременчуцький ТелеграфЪ» триматиме читачів в курсі.

У яких комунальних медзакладах Кременчука приймають дерматологи
1
Автор: Катерина Турубара
Теги: шкірвендиспансер
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 46 від 16 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх