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«Чорний квадрат» приїздить до Кременчука з «Новорічним кексом» (афіша)

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 106

Виставу покажуть 3-го грудня у Міському палаці культури

3-го грудня о 17.00 у Міському палаці культури творче об'єднання «Чорний квадрат» поставить спектакль «Новорічний кекс» з проєкту «До та після SEXy».

Цей спектакль можна було б ще назвати «Секс до і після Нового року». Але! Адже може бути ще і вчасно! Навіщо ж обмежувати себе? Нехай в цьому спектаклі буде все!

Тваринна пристрасть, безмовне томління очікування, іскрометний гумор і еротичні фантазії, потреба у трепетній любові й холодок жалю після пляшки дорогого шампанського, нескінченна гонитва за задоволенням і неприкрита безсоромність олів'є з гастронома.

Інтимні історії під бій курантів. Любовне хуліганство в новорічну ніч. Кого можна викликати, якщо вам самотньо на Новий рік? Що найчастіше цікавить чоловіків після сексу? Як повинна «звучати» любляча жінка, щоб залишитися коханою? Який подарунок треба собі зробити в новорічну ніч, щоб увесь рік отримувати задоволення? І чому погано, коли протікає кран?

Організатори обіцяють багато гумору і позитивних емоцій! За умови, що ви — людина без святенницького ставлення до життя.

Діти молодше 8 років на спектакль не допускаються. Старше — на відповідальності батьків.

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар». Довідки за тел.: +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Вартість квитків – 220–380 гривень.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Чорний квадрат вистава театр МПК
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