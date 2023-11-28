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Надзвичайні новини, Полтавщина

Патрульному з Кременчука, який застрелив у Дніпрі чоловіка, змінили запобіжний захід

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 1 127

 
Тепер він знаходитиметься під домашнім арештом вночі — з 22.00 до 6.00

Суд змінив запобіжний захід патрульному з Кременчука Єгору Звонкову, який 29 серпня, у Дніпрі під час конфлікту застрелив з табельної зброї чоловіка. Про це одному з Дніпровських видань повідомив адвокат патрульного Богдан Забара.

 

З’явилося відео з бодікамер патрульної та її напарника, який застрелив чоловіка у Дніпрі.

Тепер Єгор Звонков знаходитиметься під арештом вночі — з 22.00 до 6.00. Раніше ж патрульний знаходився під домашнім арештом цілодобово.

Нагадаємо, коли поліцейські зупиняють автівку, або прибувають на конфлікти, не треба їх провокувати чи ображати — пресофіцерка.

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Автор: Дарія Згура Джерело фото: https://dp.informator.ua/uk
Теги: патрульна поліція патрульний Дніпро стрілянина
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