Патрульному з Кременчука, який застрелив у Дніпрі чоловіка, змінили запобіжний захід

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 1 127

Тепер він знаходитиметься під домашнім арештом вночі — з 22.00 до 6.00

Суд змінив запобіжний захід патрульному з Кременчука Єгору Звонкову, який 29 серпня, у Дніпрі під час конфлікту застрелив з табельної зброї чоловіка. Про це одному з Дніпровських видань повідомив адвокат патрульного Богдан Забара.

З’явилося відео з бодікамер патрульної та її напарника, який застрелив чоловіка у Дніпрі.

Тепер Єгор Звонков знаходитиметься під арештом вночі — з 22.00 до 6.00. Раніше ж патрульний знаходився під домашнім арештом цілодобово.

Нагадаємо, коли поліцейські зупиняють автівку, або прибувають на конфлікти, не треба їх провокувати чи ображати — пресофіцерка.