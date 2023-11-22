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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Рада ухвалила закон про визнання освіти, отриманої в окупації

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 149

 

Потрібно буде тільки пройти атестацію для підтвердження дипломів

Депутати Верховної Ради ухвалили проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України». Про це журналісти ТЪ дізналися із прямої трансляції із зали парламенту, яку вів Олексій Гончаренко. 

Законопроєкт №9591 підтримали 264 народних депутати.

Після підписання його президентом, українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, зможуть навчатися на території інших регіонів України за державні та/або місцеві кошти, а також проживати у гуртожитках.

Для підтвердження результатів знань, здобутих на тимчасово окупованих територіях, людям необхідно буде лиш пройти атестацію. Утім, таким чином можна буде підтвердити лиш 75% обсягу освітньої програми вишів. Також уряд затвердить перелік спеціальностей та професій, навчання на яких не визнаватиметься.

Про підтримку цього законопроєкту висували клопотання українські правозахисні організації, апелюючи до того, що нині сотні тисяч українських дітей вимушені навчатися на тимчасово окупованих росіянами територіях. 

Нагадуємо, як в умовах воєнного стану можна відновити втрачені документи про вищу освіту

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: zn.ua
Теги: Диплом законопроєкт освіта окуповані території
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