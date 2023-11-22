Бюро економічної безпеки у Полтавській області заблокувало тендер на 102 млн грн

Аналітики Бюро економічної безпеки виявили та упередили ризиковий тендер капремонту лабораторно-проєктного комплексу Регіонального центру професійно-технічної освіти у Зінькові. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Тендер на ремонт оголосив Департамент будівництва містобудування й архітектури, ЖКГ та енергетики Полтавської ОВА. На роботи планували витратити 102 млн бюджетних гривень. Втім, аналітики Бюро економічної безпеки у Полтавській області тендер відкликали. Причина — негативний досвід підприємста-переможця у наданні послуг аналогічного предмету закупівлі.
Договір про надання послуг скасували.
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