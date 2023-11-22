Кременчуцький перинатальний центр кличе майбутніх породілей на екскурсію

Сьогодні, 07:41 Переглядів: 76

Можна буде побачити пологове відділення

Кременчуцький перинатальний центр запрошує майбутніх породілей на екскурсію до пологового відділення. Про це повідомляє пресслужба мерії.

Захід проходитиме 22 листопада об 11.00 у приймальному відділенні акушерського корпусу за адресою: вулиця Майора Борищака, 20/3. Обов'язково треба мати з собою бахіли. Зверніть увагу, що екскурсія відбудеться за умови відсутності повітряної тривоги.

Записатись можна за номером телефону 097-308-85-11.

Нагадаємо, з 13 по 19 листопада у Кременчуцькій громаді народилося 23 дитини.