У Кременчуці провели майже сотню рейдів з ліквідації стихійної торгівлі

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 125

З початку 2023 року у Кременчуці робоча група провела понад 90 рейдів з ліквідації стихійної торгівлі, під час яких склала понад 50 адмінпротоколів.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 21 листопада.

До складу групи входять представники виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та контролюючих органів. Зазначимо, що на сьогодні головою робочої групи є перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пелипенко, а його заступницею — начальниця управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк.

— Останнім часом на Полтавщині, в тому числі і в населених пунктах неподалік Кременчука, виявили кілька осередків африканської чуми свиней. А продаж м’яса на стихійних ринках є одним із факторів передачі збудника цієї небезпечної хвороби, — йдеться у повідомленні.

Людей, які займаються незаконною торгівлею, притягують до відповідальності за двома статтями — ст. 160 та 152 КУпАП. Так, за першою статтею передбачено штраф від 17 до 119 грн, якщо торгівля промисловими товарами — від 102 до 255 грн.

Зазначено, що стихійна торгівля також є порушенням правил благоустрою міста. Відповідно до статті 152 продавець має сплатити штраф від 340 до 1360 грн. Для посадових осіб, громадян-підприємців штраф складає від 850 до 1700 грн.



