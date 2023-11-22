Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

У Кременчуці провели майже сотню рейдів з ліквідації стихійної торгівлі

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 125

 
Громадянам, які займаються стихійною торгівлею, доведеться сплатити штраф за двома адмінпротколами

З початку 2023 року у Кременчуці робоча група провела понад 90 рейдів з ліквідації стихійної торгівлі, під час яких склала понад 50 адмінпротоколів. 
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 21 листопада.

До складу групи входять представники виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та контролюючих органів. Зазначимо, що на сьогодні головою робочої групи є перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пелипенко, а його заступницею — начальниця управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк.

— Останнім часом на Полтавщині, в тому числі і  в населених пунктах неподалік Кременчука, виявили кілька осередків африканської чуми свиней. А продаж м’яса на стихійних ринках  є одним із факторів передачі збудника цієї небезпечної хвороби, — йдеться у повідомленні.

Людей, які займаються незаконною торгівлею, притягують до відповідальності за двома статтями — ст. 160 та 152 КУпАП. Так, за першою статтею передбачено штраф від 17 до 119 грн, якщо торгівля промисловими товарами — від 102 до 255 грн.

Зазначено, що стихійна торгівля також є порушенням правил благоустрою міста. Відповідно до статті 152 продавець має сплатити штраф від 340 до 1360 грн. Для посадових осіб, громадян-підприємців штраф складає від 850 до 1700 грн.


0
Автор: Вероніка Білодід
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 46 від 16 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх