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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині експосадовець незаконно віддав в оренду 60 га лісництва – прокуратура

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 260

 

Колишньому начальнику одного з районних відділів Держгеокадастру вже повідомили про підозру у службовій недбалості

У службовій недбалості підозрюють колишнього начальника одного з районних відділів Держгеокадастру на Полтавщині. Про це поінформувала Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, перебуваючи на посаді, чоловік погодив проєкт землеустрою, на підставі якого земельну ділянку лісового фонду передали в оренду фізичній особі-підприємцю. Йдеться про майже 60 га землі, що перебувала у постійному користуванні державного підприємства «Лубенське лісове господарство».

Експосадовцю Держгеокадастру повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі за позовом прокуратури суд першої інстанції припинив право оренди підприємця на землі лісогосподарського призначення.

Якщо суд доведе вину чоловіка, йому загрожує ув'язнення на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4 250–12 750 гривень) або без такого.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Лубенське лісове господарство
Теги: підозра лісництво оренда Держгеокадастр посадовці службова недбалість
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