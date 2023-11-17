Житель Полтавщини намагався виїхати за кордон з підробленими документами

Прикордонники затримали 36-річного жителя Полтавщини, який хотів виїхати до Румунії. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Чоловік приїхав на автомобільний пункт пропуску «Красноїльск» 15 листопада, плануючи потрапити до Румунії. Під час проведення паспортного контролю затриманий надав довідку ВЛК, яка нібито підтверджувала його непридатність до проходження військової служби та пенсійне посвідчення.
Прикордонники Чернівецького загону, які перевіряли посвідчення, помітили, що воно підроблене. Згодом виявилося, що і довідка ВЛК також фіктивна. Від надання пояснень чоловік відмовився.
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