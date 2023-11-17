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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Житель Полтавщини намагався виїхати за кордон з підробленими документами

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 426

 

Прикордонникам він надав фіктивне пенсійне посвідчення та підроблену довідку ВЛК

Прикордонники затримали 36-річного жителя Полтавщини, який хотів виїхати до Румунії. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Чоловік приїхав на автомобільний пункт пропуску «Красноїльск» 15 листопада, плануючи потрапити до Румунії. Під час проведення паспортного контролю затриманий надав довідку ВЛК, яка нібито підтверджувала його непридатність до проходження військової служби та пенсійне посвідчення.

Прикордонники Чернівецького загону, які перевіряли посвідчення, помітили, що воно підроблене. Згодом виявилося, що і довідка ВЛК також фіктивна. Від надання пояснень чоловік відмовився.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Західне регіональне управління ДПСУ
Теги: Полтавщина кордон ухилянти Румунія підроблені документи
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