У Кременчуці облаштували новий вхід в парк Миру зі сторони Автокразівського бульвару

Сьогодні, 08:55 Переглядів: 426

У Кременчуці облаштували новий вхід в парк Миру зі сторони Автокразівського бульвару. За інформацією пресслужби Кременчуцької міської ради, це робиться для комфорту кременчужан і щоб зменшити аварійність та травматизм.

До цього мешканці нагірної частини ходили до парку або по багнюці, або через проїзд гаражного кооперативу. Наразі для зручності комунальні служби Кременчука зробили спуск зі сходами та пологий спуск для людей з інвалідністю, мам з візочками або інших маломобільних груп населення.

Біля нового спуску висадили багаторічні рослини.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав, що на будівництво цієї пішохідної доріжки з бульвару Автокразівський до парку Миру в Кременчуці витратять 1,3 млн гривень.