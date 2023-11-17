П’яні водії на дорогах, пожежа та наркозлочин: як минула доба на Кременчуччині

У Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомили про те, як минула доба на Кременчуччині станом на ранок 17 листопада.
Рятувальники ДСНС виїжджали на 2 виклики:
Працівники Національної поліції:
За повідомленням Центру управління нарядами ГУНП області за минулу добу на лінію «102» від громадян надійшло понад 620 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення та інформація, що не підтвердилася.
Із загальної кількості повідомлень 217 мали ознаки кримінальних правопорушень.
Серед них:
Минулої доби на території області поліція оперативно розкрила 46 злочинів.
За повідомленням начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 380 транспортних засобів та 593 особи. Серед них 9-х громадян перевіряють на причетність до співпраці з ворогом.
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