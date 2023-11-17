П’яні водії на дорогах, пожежа та наркозлочин: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 208

У Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомили про те, як минула доба на Кременчуччині станом на ранок 17 листопада.

Рятувальники ДСНС виїжджали на 2 виклики:

пошукові роботи щодо зниклих рибалок на річці Дніпро біля села Орлик Кобеляцької громади завершилися – учора близько 15.15 з водойми вилучили тіло одного з потопельників. Тіло другого потопельника було знайдено 15 листопада;

учора вогнеборці погасили пожежу жилого будинку в Кременчуці на вулиці 29 вересня.

Працівники Національної поліції:

5 разів виїжджали виклики для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння – щодо усіх 5 правопорушників поліціянти склали адмінпротоколи за домашнє насильство;

затримали 5-х водіїв у стані алкогольного сп’яніння – на усіх склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП;

затримали одного громадянина за незаконний обіг наркотичних речовин – відкрите кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.

За повідомленням Центру управління нарядами ГУНП області за минулу добу на лінію «102» від громадян надійшло понад 620 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення та інформація, що не підтвердилася.

Із загальної кількості повідомлень 217 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Серед них:

39 крадіжок;

30 шахрайств;

1 факт незаконного обігу зброї;

6 наркозлочинів.

Минулої доби на території області поліція оперативно розкрила 46 злочинів.

За повідомленням начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 380 транспортних засобів та 593 особи. Серед них 9-х громадян перевіряють на причетність до співпраці з ворогом.



