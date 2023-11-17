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В Україні пропонують штрафувати водіїв автомобілів за їзду взимку на літніх шинах: яка сума

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 116

 

Законопроєкт знаходиться на розгляді парламентського комітету

В Україні пропонують зробити обов'язковою заміну шин на автомобілях із літньої на зимову з листопада до березня. А водіїв, які не «перевзули» свої автівки, штрафувати.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8369 (Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпеки транспортних засобів), який передбачає запровадити обов'язкову сезонну зміну шин.

У ньому пропонується заборонити в період з 1 листопада до 31 березня експлуатацію автомобілів масою до 3,5 т, які не оснащені зимовими чи всесезонними шинами. А для автотранспорту вагою понад 3,5 т передбачено використання лише зимових шин.

Крім того, пропонується внести зміни до частини першої статті 121 Кодексу України Про адміністративні правопорушення - встановити штраф за їзду на літній гумі взимку у розмірі 340 грн.

Автори законопроєкту пояснюють необхідність такого нововведення тим, що найбільше ДТП відбувається саме взимку. Крім того, вони додають, що в ЄС відсутність зимової гуми на колесах узимку є грубим порушенням та тягне за собою великі штрафи.

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Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт Верховна Рада штрафи зимові шини
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